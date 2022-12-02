AK Parti'li Karaaslan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı:

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SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, engellilerle ailelerinin yarınlara umut ve güvenle bakabilmeleri için çalıştıklarını belirtti. Engellilerin yaşam kalitesini yükseltecek düzenlemeleri hayata geçirdiklerine dikkati çeken Karaaslan, şöyle devam etti:



"Hiçbir kısıtlamaya uğramadan hayatın her alanında aktif olarak var olabilmeleri için çalışmak, karşı karşıya kaldıkları sıkıntıları gidermek, tüm vatandaşlarımızın olduğu gibi engellilerimizin de yaşam kalitesini yükseltecek düzenlemeleri hayata geçirmek öncelikli görevlerimiz arasındadır. Sosyal politikalar alanında inancımızdan, medeniyetimizden ve kadim devlet anlayışımızdan aldığımız ilhamla hareket ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mız ve Genel Başkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak son 20 yılda hayata geçirdiğimiz politikalarda sosyal devlet anlayışını hakim kılmamız, devletimizin sosyal güvenlik şemsiyesi altına sadece özel grupları değil tüm vatandaşlarımızı almamız bu bakış açısının tezahürüdür."

Karaaslan, sosyal devlet ilkesini gerçek anlamda hayatın her alanına tatbik eden bir iktidarın mensupları olduklarını aktararak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çocuklardan yaşlılara, kadınlardan engellilere kadar toplumun tüm kesimlerini gözetiyor, politikalarımızı hak temelli anlayışla hayata geçiriyoruz. Özel gereksinimi olan grupların hayatını kolaylaştırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek için geçtiğimiz 20 yılda önemli adımlar attık. AK Parti olarak iktidara geldiğimiz günden bu yana özel grupların kamu hizmetlerinden eşit şekilde yararlanması için büyük özveriyle çalışıyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde eğitimden sağlığa, istihdamdan girişimciliğe, evde bakımdan erişilebilirliğe kadar geniş yelpazede pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. 2005 yılında Engelliler Kanunu'nu çıkardık. 2010 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı anayasal güvenceye kavuşturduk. 2012 yılında ayrı ve merkezi sınav uygulaması getirdik. 2013 yılında yapılan düzenlemeyle incitici ifadeleri mevzuattan tamamen çıkardık. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız öncülüğünde 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'ni hazırladık."

Engellilerin sosyal yaşama katılımın önemli olduğunu vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Hizmete sunduğumuz engelsiz gündüz yaşam merkezleriyle evde bakım yardımı ile istihdamı teşvik politikalarıyla kültürel etkinliklerden sportif faaliyetlere, engelli kardeşlerimizin sosyal katılımlarını artıracak yeni düzenlemeleri hayata geçirdik. Ayrıca konut hizmetlerinden ulaşıma pek çok alanda şehirlerimizde erişilebilirliği sağladık. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut seferberliği olan 'İlk Evim, İlk İş Yerim' kampanyası kapsamında engellilerimize özel kontenjan ayırdık. Amacımız özel gereksinime sahip bireylerin toplumsal yaşamın tüm alanlarında aktif şekilde yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamaktır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün bu hususta toplumsal farkındalığın, hassasiyetin ve dayanışmanın daha da artmasına vesile olmasını temenni ediyorum."





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