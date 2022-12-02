GÜNCELLEME - Samsun'da limanda atık yağ tankında patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü

SAMSUN (AA) - Samsun'da limanda atık yağ tankında patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü.
Samsunport Limanı'ndaki atık yağ tankında patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangına itfaiye ekipleri hızla müdahale etti.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın, çevredeki diğer tanklara sıçramadan kontrol altına alındı.
Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiyenin soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürüldü.
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine, Samsun Limanı içinde bulunan, gemilerden alınan atık yağların depolandığı yakıt tanklarından birinde saat 11.15 sıralarında ısınmadan dolayı patlama meydana geldiğini söyledi.
Patlama sonrası çıkan yangının itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldüğünü belirten Dağlı, olayda yaralananın olmadığını kaydetti.