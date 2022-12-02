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SAMSUN (AA) - SİBERAY Pilot Okulları Projesi kapsamında SİBERAY kulübü oluşturulan Samsun Garip Zeycan Fen Lisesi'nde 510 öğrenciye proje anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile SİBERAY kulübü öğrencilerinin Samsun Garip Zeycan Fen Lisesi'nde düzenlediği etkinlikte, stant kurularak SİBERAY projesi tanıtımı ve mesleki bilgiler aktarıldı.

Kulüp öğrencileriyle 9. sınıf öğrencilerine sunum yapan ekipler, ardından Kahoot uygulaması ile sunumda bahsedilen konular hakkında bilgi verdi.

Kiosk cihazı kurularak okuldaki tüm öğrencilere yönelik bilgi yarışması düzenleyen ekipler, yarışma sonucunda hediyeler verdi.

Etkinliklere 510 öğrenci katıldı.





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