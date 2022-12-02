Samsun'da su ve toprağı kirletmesinin önlenmesi için atık ilaçlar toplanacak

SAMSUN (AA) - Samsun'da "Atık İlaçlar Toplanıyor" kampanyası ile son kullanma tarihi geçmiş ilaçların toplanarak suyu ve toprağı kirletmesinin önlenmesi hedefleniyor.

İl Sağlık Müdürlüğünce atık ilaçların çevreyi kirletmemesi amacıyla kampanya başlatıldı.

Samsun'daki bir alışveriş merkezinde "Doğayı Sizinle Birlikte Koruyoruz" temasıyla düzenlenen etkinlikle kampanyanın tanıtımı yapıldı.

Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, burada yaptığı açıklamada, son kullanma tarihi geçmiş ilaçların sıradan bir atık olarak görülmemesi gerektiğini işaret etti.

Tarihi geçmiş ilaçların tıbbi atık olduğunu vurgulayan Cinbir, "Özellikle miadı dolmuş ilaçları ne yazık ki vatandaşlarımız gelişigüzel çöp kutularına atıyor. Bu da çevre kirliliğine neden oluyor. Sıradan bir çevre kirliliği değil bu, hem toprağın hem de suyun tıbbi atık ile kirlenmesine neden oluyor. Dolayısıyla bu atıkları diğer atıklardan ayrıştırarak imha etmek gerekiyor. Vatandaşların bu ilaçları gelişigüzel çevreye atmamaları için kampanyaya destek vermelerini istiyoruz. Çevreyi ihmallerimiz ve yanlışlarımızla daha fazla kirletmeyelim. Daha temiz bir çevreyi hep birlikte oluşturabiliriz ve koruyabiliriz." ifadesini kullandı.

- Alışveriş merkezi ve aile sağlığı merkezlerine ilaç atık kutuları konulacak

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç ise ilaçların insan sağlığının korunması ve hastalıkların tedavisi için vazgeçilmez konuma sahip olduğunu söyledi.

Bu ilaçların tatlı su kaynakları ya da toprağa karıştıklarında insan sağlığı için risk haline gelmeye başladığına dikkati çeken Oruç, "Vatandaşlarımız son kullanma tarihi geçmiş ya da kullanmadıkları ilaç atıklarını lavabo giderlerine ya da doğrudan çöpe atarak imha etme yöntemini tercih ediyor. Bu da ilaç atıklarının doğrudan tatlı su kaynaklarımıza ve toprağa karışarak çevreye zarar vermesine neden oluyor. Bu tablo gün geçtikçe çevre ve insan sağlığını tehdit eden boyutta küresel risk haline geliyor. Yayılımı engellenemeyen bu atıklar da içme suyumuz, suyla üretimi yapılan tükettiğimiz bitkiler, bu suyu ve toprağı kullanan hayvansal ürünler, et, süt gibi her noktada kendine yer buluyor." dedi.

Sadece suda artan antibiyotik kalıntılarının bile dünya çapında antimikrobiyal direnç sorununu ortaya çıkardığını, bunun da meme ve prostat kanseri gibi kanser risklerinde artışı tetiklediğini anlatan Oruç şöyle devam etti:

"Geleneksel atık su arıtma tesisleri, ilaç atığı olan farmasötikleri atık sudan tamamen çıkarmak için tasarlanmadığından maalesef bu atıkları tamamen ortadan kaldıramıyor. Geçtiğimiz aylarda Amerika'da yapılan, PNAS'ta (bilimsel seri yayın) yayımlanan ve 104 ülkedeki 258 nehirde yapılan araştırma, her dört nehirden birinde çevre ve insan sağlığını tehdit eden boyutlarda ilaç kirliliği yaşandığını ortaya koydu. Toplumumuzun sağlıklı geleceği için bu durumla mücadele etmeli, elimizden ne geliyorsa kişi ya da kurum olarak yapmalıyız. Bizim hatalarımızla ortaya çıkan bu kirlilik döngüsüne 'dur' demeliyiz."

Atık ilaçlardan kaynaklı çevre kirliliğine karşı adım attıklarını beliren Oruç, "Kampanya çerçevesinde iki gün boyunca Canik ve Atakum'daki iki alışveriş merkezimizde vatandaşlarımızın evlerinde bulunan son kullanma tarihi geçmiş ilaçları toplayıp doğaya zarar vermeden bertaraf edilmelerini sağlayacağız. Ayrıca İlkadım, Atakum, Canik ilçelerimizde Aile Sağlığı Merkezlerimizin bulunduğu alanlara ilaç atık kutuları yerleştireceğiz. Vatandaşlarımız atık ilaç toplama kutularına evlerinde bulunan atık ilaçlarını getirip atabilir." diye konuştu.





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