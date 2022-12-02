Samsun'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Hakkı Çamurcu (51) idaresindeki traktör, Orta Mahalle'de geriye kayarak devrildi.

Traktörün altında kalan ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Çamurcu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çamurcu'nun cesedi, Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna gönderildi.





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