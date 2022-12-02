Dünya Engelliler Günü'nde okunan Kur'an-Kerim ve ilahiler işaret diliyle anlatıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda okunan Kur'an-Kerim ve ilahiler, işaret diliyle de anlatıldı.



Salıpazarı ilçesinde Engelliler Derneği tarafından Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Dernek Başkanı İsa Düdükçü, dernek binasında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, derneklerinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Daha sonra hafız Ömer Tok tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Okunan Kur'an ile ilahiler, Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Nuran Sağlam tarafından programa katılan işitme engelliler için işitme diliyle de anlatıldı.

Programda ayrıca ney dinletisi ve semazen gösterisi de sunuldu.

Programa Kaymakam Burak Öz, Belediye Başkanı Halil Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Kuruçelik, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.





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