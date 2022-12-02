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GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

AA

GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bafra Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alınan M.K, G.E, Ö.K, H.H.B, T.T, H.K. ve A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K, G.E, T.T, H.K. ve A.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ö.K. ve H.H.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bafra ilçesinde dün, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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