GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bafra Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alınan M.K, G.E, Ö.K, H.H.B, T.T, H.K. ve A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K, G.E, T.T, H.K. ve A.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ö.K. ve H.H.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bafra ilçesinde dün, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.