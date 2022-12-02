Samsun Devlet Opera ve Balesinden "Müze" konseri

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SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Müze" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

SAMDOB, şehir kültürünün dinamiklerini müzikle zenginleştirmek amacıyla opera sahnesinden farklı mekanlarda gerçekleşmesi planlanan yeni projelerin ilki olarak, "Müze Konseri" düzenledi.

"Müze Konseri" konser serisiyle yüzyılların ruhunu ve dokusunu taşıyan somut eserlerin ve mekanların oluşturduğu atmosferi müziğin ruhuyla birleştirmeyi amaçlayan SAMDOB, ilk konserini Samsun Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi'nde gerçekleştirdi.

Konserde Diego Moccia piyanist, opera sanatçıları Seda Ortaç, Ari Edirne ve Murat Göçken, sevilen opera eserlerinden seçkin aryalar ve düetlerle dinleyiciyle buluştu.

Engelliler için 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ücretsiz olan konser, sanatseverlerce beğeniyle takip edildi.





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