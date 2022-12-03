Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan Ö.U'nun Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ö.U, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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