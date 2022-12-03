Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından "İnsan yönetimi ve psikolojisi" ve "Kariyer Odaklı Sorumluluk ve İnisiyatif Alma" eğitimleri düzenlendi.

Salıpazarı SASKİ Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde proje danışmanı ve iş koçu Zeynep Çelenk Çalış tarafından sunum yapıldı.

Eğitimin ardından Çalış'a katkılarından dolayı plaket verildi.

- Alaçam Gençlik Merkezinden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Alaçam Gençlik Merkezince 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Engelsiz Atölye Projesi kapsamında özel çocuklara yönelik gençlik lideri, eğitmenler ve gönüllü gençlerle akıl ve zeka oyunları, resim, robotik kodlama, ebru gibi etkinlikler yapıldı.

Etkinlik sonunda çocukların katılımıyla proje logolu pasta kesildi.

Daha sonra serebral palsili boccia sporcusu Muhammed Atam ve babası Abdurrahman Atam ile söyleşi düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, özel çocuklarla bir gün değil, her gün yan yana olduklarını belirterek, "Etkinliklerimiz sene boyunca devam edecek. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, gönüllülerimize ve özel çocuklarımıza gönül veren öğretmenlerine, hayatlarını onlara adayan ailelerine sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.

- Ladik'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Ladik ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Özel eğitim sınıflarının hazırladığı programa Kaymakam Ahmet Raşit Orhan, Belediye Başkan Vekili Celal Tuzcu, ve Ladik Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Seydahmet Ayan katıldı.



Orhan, toplumun her alanında yaşayan özel bireylerin hakları ve sorunlarının devlet için öncelikli olduğunu vurgulayarak, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da özel çocuklarımızı baş tacı yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Tuzcu ise son zamanlardaki en güzel, en mutlu günlerinden birini yaşadığını vurgulayarak, "Onların hesapsız kitapsız, içinde kötülük olmayan gülüşlerine eşlik etmek çok güzeldi." ifadesini kullandı.



Ayan da engelli bireylerin bir gün ile sorunlarını çözmek, onlarla birlikte olmanın yeterli olmadığına dikkati çekerek, "Özellikle ailelerin yaşadığı sorunları anlatmak için kelimeler yetersiz kalıyor. Her şeye rağmen onlar bize Allah'ın birer emaneti. O yüzden her engelli aile bireyi kutsal bir insandır diye düşünüyorum." diye konuştu.

Daha sonra katılımcılar, özel çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak güzel bir gün geçirdi.







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