Samsun'da iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yabancı uyruklu G.Z. (46) idaresindeki IG-976-11 Gürcistan plakalı tır, çevre yolu Ataköy mevkisinde emniyet şeridinde park halinde bulunan İ.G. (43) yönetimindeki 35 YAR 44 plakalı tıra çarptı.

Kazada yaralanan G.Z, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.



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