Bafra'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası sona erdi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası sona erdi.
Bafra Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından öğretmenlerin oluşturduğu 8 takımın katılımıyla organize edilen turnuva, Bafra Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
Turnuvanın finalinde Dededağı Şehit İsa Kurt İlkokulu'nu 25-21 yenen Bafra Atatürk Anadolu Lisesi, birinci oldu.
Düzenlenen törenle dereceye giren takımlara ödülleri verildi.
Ödül törenine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Şenocak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ve MHP İlçe Başkanı Barbaros Turna katıldı.
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