Bafra'da taksi esnafı durak fiyatların düşürülmesini istedi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde taksi esnafı, durak fiyatlarının düşürülmesi talebiyle açıklama yaptı.

Ali Kale Turistlik Tesisleri önünde toplanan taksiciler adına konuşan Sefai Ocakküçük, 2 yıl önce Büyükşehir Belediyesinden ihale yöntemiyle 7 durak aldıklarını söyledi.

Eski durak fiyatları ile yeni durak fiyatları arasındaki yüzde 120 fark olduğunu anlatan Ocakküçük, "Bunu ödemekte güçlük çekiyoruz. Yeni durak fiyatının, eski fiyatlara çekilmesini istiyoruz." dedi.







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