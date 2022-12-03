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SAMSUN (AA) - Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Kaymakam Ertürkmen, mesajında, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 3 Aralık'ın Dünya Engelliler Günü olarak kutlandığını belirtti.



Engellilerin ve ailelerinin günlerini kutlayan Ertürkmen, "Ülkemizde de engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatta etkin birey olarak yer alabilmesi, eğitimden sanata, hatta spora kadar her türlü sosyal faaliyetlerden aktif şekilde faydalanması ile ilgili gerekli düzenlemeler hızla hayata geçirilmiştir. Tüm zorluklara rağmen spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına, her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin verdikleri mücadele takdire şayandır." ifadesini kullandı.

- Belediye Başkanı Kılıç

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da mesajında, Belediye olarak engellilere yönelik her alanda pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceklerini aktardı.

Engellilerin hayata katılımı konusunda yapılan çalışmaların engellilere karşı hassasiyetlerinin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Kılıç, "Bunu sadece görevimiz olduğu için değil, insana düşen bir sorumluluk olduğunu için de yapıyoruz. Yaşama sevinci ile hayata tutunan, azimle mücadele eden tüm engelli kardeşlerimizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyor, engellerin kaldırıldığı bir dünya temennisiyle tüm engelli kardeşlerimin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum." açıklamasında bulundu.





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