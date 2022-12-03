Samsun'da otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Veysel Aydın (29) idaresindeki 55 KT 332 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Namazlı mevkisinde yol kenarında park halinde bulunan D.K'ye (32) ait BB-171-U yabancı plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Veysel Aydın ile araçta bulunan eşi Betül (27) ve oğlu Uraz Aydın (3) yaralandı. Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan kalbi duran Uraz Aydın'ın kalp masajıyla hayata döndürüldüğü öğrenildi.

Betül ve Uraz Aydın, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.







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