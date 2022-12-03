Terme'de Dünya Engelliler Günü kutlandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı.

Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Belediye Başkanı Ali Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Mümin Osman Ertan, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Güler Okumuş, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Terme Engelliler Derneği'ni ziyaret etti.



Ziyarette dernek başkanı Ahmet Candan ve dernek üyeleriyle sorun ve önerileri ile ilgili istişare yapıldı.







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