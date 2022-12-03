Samsun'da otomobilin çarptığı ATV sürücüsü ağır yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı ATV sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet G. idaresindeki 55 JM 044 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi mevkisinde, kullandığı ATV ile yolun karşısına geçmek isteyen Şükrü Demircioğlu'na (79) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Demircioğlu, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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