Samsunspor-Denizlispor maçının ardından

SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Altaş Denizlispor'u 5-0 yenen Yılport Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Birlikte başaracağız, eski şaşalı günleri birlikte yakalayacağız." dedi.



Eroğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyeti 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilere armağan etti.

Bugünün özel bir gün olduğunu hatırlatan Eroğlu, "Engelli kardeşlerimizin günü kutlu olsun. Sevgi engel tanımaz. Birlikte başaracağız, eski şaşalı günleri birlikte yakalayacağız ve Samsunspor'un 11 yıl sonra Süper Lig'de olmasını istiyoruz. Maçın genelinde oyun üstünlüğü bizdeydi. Coşku ve tempomuz yüksekti. Hücum oyunumuz iyiydi. Skor 5-0 ama daha fazla da olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, rakibe pozisyon vermediklerini dile getirerek, "Her geçen gün oyunumuz gelişiyor. Oyuncuyu ve oyunu geliştirmek en büyük görevim. Çok güzel bir iş çıkardık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık. Rakibi kalemizden uzak tutmaya çalıştık. Bundan sonra cuma günü oynanacak Yeni Malatyaspor maçına hazırlanacağız." şeklinde konuştu.

Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak ise farklı yenilgi nedeniyle üzgün olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Samsunspor farklı kazandı. Skorun farklı olması yıpranma açısından önemli bir şey. Bunlara takılmayacağız. Bu maçı geride bırakıp, kendi evimizdeki karşılaşmaya yoğunlaşacağız. Farklı yenilgi olduğu zaman bir parça oyuncular üzerinde gerginlik oluyor. Hatayı fazla yapıyorsunuz, bir parça fazla yıpranıyorsunuz. Bunun üstesinden geleceğiz. Bu ligde önde oynayan 3 oyuncunun hızlı olması çok önemli. Çok çabuk, hızlı oyuncularınız olduğunda rakibi yıpratabiliyorsunuz. Bugün bu şanssızlığı yaşadık. Böyle olacağını biliyorduk ve liberolu oynadık. Maalesef yine çok çabuk ve seri oyunculara önlem almak zor oluyor. Pozisyon yakalayamadık. Elimizin kolumuzun bağlı olduğu bir lig oynuyoruz. Rakipler takviyelerini yapıp kadrolarını güçlendirdi. Biz, sakat ve eksik oyuncuların yerini dolduramadık. İyi ama dar bir kadromuz var. Herkesin 25 kişilik kadrosu varken biz 13-14 oyuncuyla oynuyoruz. Kazanacağımız maçlar olacak. Bugün bunu başaramadık. Bunu atlatıp, haftaya bu mağlubiyeti telafi etmek istiyoruz."



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