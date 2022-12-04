Samsun'da özel öğrenciler serada kışlık sebze yetiştiriyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde Atakent Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, serada kışlık sebze yetiştiriyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atakent Özel Eğitim Uygulama Okulunun talebi üzerine Belediye tarafından okul bahçesine 80 metrekarelik sera kuruldu.

Teneffüslerini serada geçiren öğrenciler, kışlık sebze yetiştirmeye başladı.

Okul Müdürü Mustafa Yiğit, öğrencilerin, toprakla buluşturdukları fidelerden hasat edecekleri sebzelerle "eğitim mutfağı"nda yemek yapmayı öğreneceklerini aktardı.

Öğrenciler için Büyükşehir Belediyesinden sera talep ettiklerini ve kısa sürede okullarının bahçesine sera kurulduğunu bildiren Yiğit, "Üç haftadır serada öğrencilerimiz, öğretmenleriyle birlikte çalışarak sebze yetiştiriyor. Hatta üretim, seranın dışına, bahçe duvarlarının yanındaki alana da taştı. Çocuklarımız farklı bir çalışma yaptıkları için çok mutlu oldular. Öğretmenlerimiz açısından da anlamlı bir etkinlik oldu. Başkanımıza tüm veli ve öğrencilerimiz adına çok teşekkür ediyor, hasat etkinliğimize de davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarım dersi öğretmeni Ziraat Mühendisi Alperen Özmen ise seranın öğrenciler için çok güzel bir rehabilitasyon alanı olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin toprakla uğraşmaktan ve bir şeyler yetiştirmekten son derece mutlu olduklarını belirten Özmen, şunları kaydetti:

"Burada öğrencilerimize tarımsal üretimi öğretiyoruz. Aynı zamanda eğlendirerek, kış mevsimi sebzelerini tanıtıyoruz. İlk kez tırmıkla, el çapasıyla tanıştılar. Tohumları ekip, fideleri diktiler. Seraya çok alıştılar. Teneffüslerde dahi gelip toprakla zaman geçiriyor, sebzelerini yetiştiriyorlar. Ayrıca burada enerjilerini atıyorlar."

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