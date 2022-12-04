Samsun'da kamyonetin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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SAMSUN (AA) - Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde kamyonetin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün akşam oynanan Samsunspor-Denizlispor maçını statta izledikten sonra elektrikli bisikletle ile evine dönen Osman Volkan Bingöl'e, arkadan gelen Umutcan B'nin kullandığı 55 BN 009 plakalı kamyonet çarptı.

Kazada ağır yaralanan Bingöl, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bingöl, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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