Samsun'da 3 bin 500 metrekarelik alanda spor kompleksi yapılıyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 bin 500 metrekarelik alanda spor kompleksi inşa ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İlkadım Spor Kompleksi'nin temel demir bağlantılarının son aşamasına gelindiği bildirildi.

Ekonomik ömrünü tamamlayarak yıkılan Samsun Anadolu Lisesi Spor Salonu'nun yerine, 3 bin 500 metrekarelik alan inşa edilecek spor kompleksinin içinde hentbol, basketbol, voleybol ve yüzme branşlarında antrenman sahaları, fitness salonu, olimpik yüzme havuzu, sauna, fin hamamı ve resmi turnuvaların yapılabileceği 1160 seyirci kapasiteli müsabaka salonu bulunacak.

Fevzi Çakmak, Yenidoğan, Fatih, İlyasköy, Reşadiye, Rasathane, Çiftlik, Adalet, Kazım Karabekir, Bahçelievler, Kışla, Yaşar Doğu'yu kapsayan toplam 12 mahallede yaşayan 140 bin vatandaşın yürüme mesafesindeki spor kompleksinden yaklaşık 35 bin genç ve çocuk istifade edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, proje üzerinde hassasiyetle durduklarını bildirdi. Projeyi 24 ay sonra hizmete açmayı hedeflediklerini ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Spor, bizim en çok önem verdiğimiz hizmet alanlarımızdan birisi. Eğitimde, sporda, iş hayatında, turizmde, sanayide, birçok alanda yeni projeleri hayata geçiriyoruz. Şu an temelinde demir bağlantıları yapılıyor. İnşaat alanı büyük ama bağlantıların yarısı bitti. Temel betonu da en geç bu ayın ikinci haftasında dökülecek. Bu proje üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Üç katlı ve devasa bir yatırım. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunmuş olacağız."





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