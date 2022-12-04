Havza'da mekanik otopark inşaatının yüzde 93'ü tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havza'da mekanik otopark inşaatının yüzde 93'ü tamamlandı

AA

Havza'da mekanik otopark inşaatının yüzde 93'ü tamamlandı

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesince Havza ilçesinde inşa edilen 5 katlı mekanik otoparkın büyük bölümü tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun'un merkez ve ilçelerinde trafik sorunlarının çözülmesi için hayata geçirilen yatırımlar hızla yükseliyor. Havza'da 5 bin metrekarelik alana inşa edilen 5 katlı ve 340 araç kapasiteli otoparkın yüzde 93'ü tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehir merkezi ile ilçelerde otopark projeleri inşa ettiklerini anımsatarak, "Havza da onlardan biri. İnşallah kısa bir süre sonra otoparkımız tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine girecek. 340 araç kapasiteli olacak ve sıkışıklığı azaltarak rahat bir nefes aldıracak." ifadelerini kullandı.

Demir, üç katı yerin altında olacak 5 katlı otoparkın mekanik sistemle çalışacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Sürücüler, araçları park etmek için yer aramayacak. Araç bir platform üzerinde tamamen otomatik olarak park ediliyor. Ayrılırken de sürücü elindeki kartı okutarak aracını teslim alıyor. Bu yatırım Havzalılara verdiğimiz önemin ve kıymetin göstergesidir. Büyükşehir Belediyesi olarak başlattığımız projeleri bir bir hayata geçiriyor, belediyemizin tüm imkanlarını hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için kullanıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da 3 bin 500 metrekarelik alanda spor kompleksi yapılıyor
YEREL HABERLER Samsun'da 3 bin 500 metrekarelik alanda spor ...
Samsun'da kamyonetin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da kamyonetin çarptığı elektrikli bisiklet ...
Samsun'da özel öğrenciler serada kışlık sebze yetiştiriyor
YEREL HABERLER Samsun'da özel öğrenciler serada kışlık sebze ...
(Görüntülü) OTOMOBİL TIR?A ARKADAN ÇARPTI 3 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) OTOMOBİL TIR?A ARKADAN ÇARPTI 3 YARALI
Samsun Devlet Opera ve Balesi "Carmen" balesini sahneledi
YEREL HABERLER Samsun Devlet Opera ve Balesi "Carmen" balesini ...
Otomobil TIR'a arkadan çarptı; anne- baba ve 3 yaşındaki çocukları yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil TIR'a arkadan çarptı; anne- baba ve 3 ...
Samsunspor - Denizlispor: 5-0 
YEREL HABERLER Samsunspor - Denizlispor: 5-0 
(Görüntülü) SAMSUN&#039;DA OKUL ÖNÜNDEKİ ŞÜPHELİ ÇANTA FÜNYE İLE PATLATILDI-GÖRÜNTÜ YÜKLENİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) SAMSUN'DA OKUL ÖNÜNDEKİ ŞÜPHELİ ...
Samsunspor-Denizlispor maçının ardından
YEREL HABERLER Samsunspor-Denizlispor maçının ardından
Samsun'da, okulun önündeki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
YEREL HABERLER Samsun'da, okulun önündeki şüpheli çanta fünye ile ...
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Bafra'da çalınan otomobil bir gün sonra aynı yere bırakıldı
YEREL HABERLER Bafra'da çalınan otomobil bir gün sonra aynı yere ...
Samsun'da otomobilin çarptığı ATV sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobilin çarptığı ATV sürücüsü ağır ...
Terme'de Dünya Engelliler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Terme'de Dünya Engelliler Günü kutlandı
Samsun'da otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobilin park halindeki tıra çarptığı ...
3 Aralık Dünya Engelliler Günü
YEREL HABERLER 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
Bafra'da taksi esnafı durak fiyatların düşürülmesini istedi
YEREL HABERLER Bafra'da taksi esnafı durak fiyatların düşürülmesini ...
Bafra'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Bafra'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası ...
Samsun'da iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi ...
Özel öğrencilerinin mutluluğu onların en büyük sevinci
YEREL HABERLER Özel öğrencilerinin mutluluğu onların en büyük ...
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Samsun Devlet Opera ve Balesinden "Müze" konseri
YEREL HABERLER Samsun Devlet Opera ve Balesinden "Müze" konseri
Dünya Engelliler Günü'nde okunan Kur'an-Kerim ve ilahiler işaret diliyle anlatıldı
YEREL HABERLER Dünya Engelliler Günü'nde okunan Kur'an-Kerim ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.