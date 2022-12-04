Havza'da mekanik otopark inşaatının yüzde 93'ü tamamlandı

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SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesince Havza ilçesinde inşa edilen 5 katlı mekanik otoparkın büyük bölümü tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun'un merkez ve ilçelerinde trafik sorunlarının çözülmesi için hayata geçirilen yatırımlar hızla yükseliyor. Havza'da 5 bin metrekarelik alana inşa edilen 5 katlı ve 340 araç kapasiteli otoparkın yüzde 93'ü tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehir merkezi ile ilçelerde otopark projeleri inşa ettiklerini anımsatarak, "Havza da onlardan biri. İnşallah kısa bir süre sonra otoparkımız tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine girecek. 340 araç kapasiteli olacak ve sıkışıklığı azaltarak rahat bir nefes aldıracak." ifadelerini kullandı.

Demir, üç katı yerin altında olacak 5 katlı otoparkın mekanik sistemle çalışacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Sürücüler, araçları park etmek için yer aramayacak. Araç bir platform üzerinde tamamen otomatik olarak park ediliyor. Ayrılırken de sürücü elindeki kartı okutarak aracını teslim alıyor. Bu yatırım Havzalılara verdiğimiz önemin ve kıymetin göstergesidir. Büyükşehir Belediyesi olarak başlattığımız projeleri bir bir hayata geçiriyor, belediyemizin tüm imkanlarını hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için kullanıyoruz."

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