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SAMSUN (AA) - Samsun'da 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İlkadım ilçesinde bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte Destek AFAD Gönüllüleri bir araya gelerek eğlendi.

Etkinlikte söz alan Destek AFAD Gönüllüsü Emine Karabey, büyük bir özveriyle maddi karşılık beklemeden kamu yararına katkı sağlamak için çalışan gönüllüler ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Gönüllülerin çoğu zaman evini, işini ve sevdiklerini geride bırakarak çalıştığını ifade eden Karabey, "Samsun AFAD Gönüllüleri olarak yalnızca afetlerde değil, sosyal yaşamda birçok projeye imza attık. Bazen bir çocuğun gülümsemesi, bazen bir yaşlının duası bazen bir hayvanın yaşama umudu olduk. Bu ailenin bir mensubu olmaktan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından pasta kesildi, gönüllüler etkinlikte eğlendi.

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