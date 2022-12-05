Samsun’da silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı

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SAMSUN (AA) – Samsun’un Bafra ilçesinde bir kişi silahlı saldırıya uğradı.

Dededağ Mahallesi'nde evinin önünde D.Ö'ye (32) kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahla ateş açıp kaçtı.

Saldırıda göğsünden ağır yaralanan D.Ö. yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından D.Ö. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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