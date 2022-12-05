Samsun'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Emre Can M'nin (22) kullandığı 06 BBK 521 plakalı otomobil, Samsun Ankara kara yolu Toybelen mevkisinde aynı yönde seyir halinde olan Ersen S. idaresindeki 55 LJ 370 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada yaralanan ve sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, otomobilin tır çarptıktan sonra ters istikamete döndüğü anlar yer aldı.

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