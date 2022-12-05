Samsun'da zeytin üretimi artıyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'da son iki yılda 510 dekar alana dikilen 15 bin 300 adet zeytin çeşidi meyvelerini vermeye başladı.

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte zeytin tarımını tekrar canlandırmak amacıyla Vezirköprü, Yakakent, Alaçam, Bafra, 19 Mayıs, Atakum ve İlkadım ilçelerinde 2020 yılında çalışma başlatıldı.

2020 yılında bin 500, 2021 yılında 6 bin ve 2022 yılında 7 bin 800 adet olmak üzere toplamda 15 bin 300 adet Gemlik çeşidi zeytin fidanı yaklaşık 510 dekar alana dikildi. Zeytin hasadı sonrası Vezirköprü Türkmen Mahallesi'nde üreticilere salamura eğitimi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, eğitim sonrası yaptığı konuşmada, zeytinin Türkiye'de çok geniş bir yayılım alanı olduğunu belirtti.

Türkiye'de zeytinin 81 ilin 41'inde, 843 ilçenin ise 270'inde üretildiğini, en az zeytin yetiştirilen bölgelerin içinde Karadeniz Bölgesi olduğunu ifade eden Sağlam, şöyle devam etti:



"TÜİK verilerine göre, 2021 yılında Samsun'da 251 dekar alanda 43 ton sofralık zeytin üretimi ile ürünün yukarıya doğru bir ivme kazandığı bilgisi ile bu değerin 7 yılın sonunda katlanarak büyüdüğünü inşallah göreceğiz. Tütün, buğday üretimi yapılması zor, meyilli alanlarda, makineli tarıma uygun olmayıp ortalama buğday verim değerleri düşük olan ve rakım, yağış, iklim istekleri yönüyle ekonomik olarak zeytin üretimi yapılabilecek şehir merkezlerine uzak alanlardaki üreticilerimize daha kazançlı bir alternatif ürün olarak zeytin yetiştiriciliğini teşvik etmek, bu sayede üreticinin gelir ve kazancını artırmak amaçlanmaktadır. Bu minvalde, kurulacak zeytinlikler, fidanların dikiminden ekonomik getirinin oluştuğu verim çağına gelinceye kadar il ve ilçe müdürlüğü teknik personelince izleme, takip ve eğitim çalışmaları sürdürülecek olup, hasat ve hasat sonrası ürünün salamura tekniği gibi eğitimleri de proje dahilindedir. Bildiğimiz üzere sofralık zeytin beslenme yönünden büyük önem taşır. Kalori değeri oldukça yüksek olup bileşiminde yüzde 15- 25 yağ bulunur ve ayrıca da kalsiyum, demir, sodyum, potasyum gibi mineral maddeleri, çeşitli vitaminleri, karbonhidrat ve proteinleri de içermektedir."

Programa, Vezirköprü Kaymakamı Halid Yıldız, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Vezirköprü İlçe Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya da katıldı.

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