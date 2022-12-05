Samsun Emniyeti 1 milyon kişiyi hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirdi

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SAMSUN (AA) - Samsun Emniyet Müdürlüğü'nce "tedbir elimizde, kapını kilitle, hırsızı sevindirme" sloganıyla uygulamaya konulan "Tedbir Elimizde Projesi" kapsamında 1 milyon kişi hırsızlığa karşı bilgilendirildi.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, vatandaş - polis ilişkilerinin geliştirilerek, vatandaşların önleyici tedbirler doğrultusunda bilgilenmesi, hırsızlık olaylarının önlenmesi, suç ve suçluyla mücadelede kamuoyu desteğinin sağlanması, halkın bilinçlenmesi ve mağdur olmamaları amacıyla Samsun genelinde 4 ay süren ve "tedbir elimizde, kapını kilitle, hırsızı sevindirme" sloganıyla uygulamaya konulan "Tedbir Elimizde Projesi"nin 1 Aralık'ta sona erdiği bildirildi.

Proje kapsamında hırsızlık konularında 70 işletme ile toplantı yapılarak bilgilendirme yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"18 farklı kamu kurum ve kuruluşun sosyal medya hesaplarında hırsızlık konularıyla alakalı hazırlanan dijital materyallerin yayınlanması sağlanmıştır. İlimiz genelinde toplam 75 okulda öğretmenlerle toplantı yapılarak bilgilendirme yapılmıştır. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'na, 'Tedbir Elimizde, Kapını Kilitle, Hırsızı Sevindirme' yazılı 3 adet pankart asılmış, yayıncı kuruluşlar olan A Spor ve TRT Spor maç spikerlerine canlı yayında, hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirici metnin okutulması sağlanmıştır. İlimizdeki AVM'lerde, etkinlik alanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarında toplamda 46 bin 500 adet broşür vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır. 675 adet afiş çeşitli kurum ve kuruluşlara asılmıştır. 50 adet afiş ticari araçlara asılmıştır. 40 adet billboard afişi reklam panolarına asılmıştır. Cumhuriyet Meydanı'ndaki dijital ekranda hırsızlık konulu spot film yayınlanmıştır. 1200 adet kapı stickerı açık bina kapılarına yapıştırılmıştır."

İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ın talimatlarıyla, proje kapsamında canlı yayın, yerel basın, sosyal medya, kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar, camiler, yazlık olarak kullanılan ikametler, siteler, apartmanlar, okullar, sportif faaliyetler ile halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda toplamda 1 milyon vatandaşa ulaşılarak bilgilendirme yapıldığını aktarıldı.

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