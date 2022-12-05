Bafra'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Azay Mahallesi Grup Yolu mevkisinde D.A'nın (25) idaresindeki 55 AEA 339 otomobille R.S'nin (39) kullandığı 55 JA 363 otomobil çarpıştı.

Kazada R.S'nin yanında bulunan yolcu E.S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı E.S. sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.