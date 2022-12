MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak görevinden istifa etti

SAMSUN (AA) - MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, il başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Karapıçak, yaptığı yazılı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin il başkanları toplantısında verdiği talimatları doğrultusunda, genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak niyetiyle ile il başkanlığı görevinden ayrıldığını belirtti.

Karapıçak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Yaşadığım süre boyunca koşullar ne olursa olsun Lider Devlet Bahçeli'nin, partimin ve teşkilatımın emrinde olacağımı gururla ifade etmek isterim. Bana bu kutlu davaya hizmet etme imkanını bahşeden ve görev sürem boyunca her koşulda şahsımı ve teşkilatımı destekleyen Saygıdeğer Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye, Teşkilat Başkanımız Sayın Edip Semih Yalçın'a ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkez Yöneticilerine şükranlarımı arz ederim. Her zaman ve her mekanda milletimizin teminatı olan MHP ile birlikte, ülkemizi dünyada ve bölgesinde daha itibarlı bir noktaya taşımak için 2023 vizyonundaki devasa projelerle, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. 'Önce Yol Arkadaşı, Sonra Yol' şiarı ile nice onurlu kavgalarda omuz omuza yol yürüdüğümüz bütün yol, dava ve kader arkadaşlarımdan, ülküdaşlarımdan ve bütün hemşehrilerimizden helallik dilerim."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.