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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde düğünde havaya ateş açan kişi 16 gün sonra tespit edildi.

Dededağı Mahallesi'nde 20 Kasım'da düğünde silahla havaya ateş edilmesiyle ilgili Jandarma Siber Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma sonucu, havaya ateş açan kişinin M.B. olduğu belirlendi.

M.B'nin evinde arama yapan jandarma ekiplerine, baba F.B, zorluk çıkardı.

İkamette yapılan aramalar sonucu iki adet ruhsatsız tüfek ile tüfeklere ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.B. ve babası F.B, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





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