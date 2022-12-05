Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Kavak Belediyesi, çöp konteynerlerine yanıcı madde atılmaması uyarısında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, sobadan alınan sönmemiş kömür kovalarının bazı kişiler tarafından çöp konteynerlerine döküldüğünün tespit edildiği bildirildi.

Konteynerlerde meydana gelen yangının hem konteynerlerin kullanış ömrünü azalttığı hem de çevre için tehlikeli oluşturduğu belirtilen açıklamada, "Temiz bir ilçe projesi kapsamında ilçemizdeki çok sayıdaki çöp konteynerlerini yeniledik. Sayısını çoğalttık. İlçemizin temizliği için çalışıyoruz. Fakat bazı vatandaşlar tarafından sönmemiş ateş dolu soba kovaları konteynere boşaltılıyor. Konteyner içine atılmış kağıt, plastik gibi maddeler alevleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Vatandaşlardan, çöp konteynerlerine yanıcı madde atmamaları istendi.

- Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtları 31 Aralık'ta sona erecek

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, 2023 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarının 31 Aralık'ta sona ereceğini bildirdi.

Aslankaya, yaptığı açıklamada, çiftçilerin 31 Aralık 2022 tarihine kadar bilgilerini güncellemeleri gerektiğini, yeni yönetmeliğe göre artık ÇKS kayıtlarının e-Devlet üzerinden yapıldığını belirtti.

Çiftçilerin destekten yararlanmaları için çiftçiliğe devam ettiğini beyan ederek bilgilerini güncellemeleri gerektiğine işaret eden Aslankaya, "Bu kurallara uymayan çiftçilerimiz pasif duruma düşecek haliyle pasif konuma düşen çiftçilerimiz destekleme alamayacak. Yine güncelleme yapmayan çiftçilerimiz Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne bildirilecek. Bu kapsamda çiftçilerimizin mağdur olmamaları ve destekten yararlanabilmeleri için 31 Aralık'a kadar odamıza gelerek bilgilerini güncellemeleri gerekmekte." ifadelerini kullandı.

- Ladik'te soba zehirlenmesi uyarısı

Ladik Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. İdris Çakırnazif, vatandaşlara soba zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu.

Çakırnazif, Türkiye'de bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmelerinden dolayı can kayıpları yaşandığına işaret etti.

Aşırı doldurulan sobanın duman yolunu daraltacağını ve baca çekişinde zayıflığa yol açacağını bildiren Çakırnazif, "İyi ısınmayan ve alttan yakılan kömür sobalarında karbonmonoksit zehirlenmesi riski artacağından soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanmasının sağlanması gerekir. Özellikle alçak basınçlı lodoslu havalarda ölüm olaylarında artış görüldüğü için eğer bacalar standartlara uygun değilse alçak basınçlı havalarda soba yakılmamalı, yakılması zorunlu ise gece yatarken mutlaka tam olarak söndürülmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

- Bafra'da görme engellilerin bilgisayar işletmenliği eğitim kursu sona erdi

Bafra Görme Engelliler Derneği'nin Bafra Hasan Çakın İlçe Halk Kütüphanesi'nde başlayan "Bilgisayar İşletmenliği Eğitimi Kursu" sona erdi.



Bafra Görme Engelliler Derneği ve Bafra Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen kursun birinci bölümü görme engelli bireylerin katılımıyla gerçekleşti.

Bilgisayar İşletmenliği Eğitimi Kursu'nu başarıyla tamamlayan 8 kursiyerin sertifikaları Dernek Başkanı Ömer Ergül ve kurs eğitmeni Selcan Yeter'in katılımıyla verildi.









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