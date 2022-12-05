Samsun’da 300 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun’un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 300 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Tekkeköy ilçesinde belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.

Ekipler, adreste yaptıkları aramada 300 bin dal bandrolsüz makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli A.A. hakkında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.