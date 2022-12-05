Ayvacık Belediye Başkanı Kalaycı, muhtarlar ile buluştu

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SAMSUN (AA) - Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı, muhtarlar ile buluştu.

Kalaycı, muhtarlara yaptığı konuşmasında, vatandaşlara daha iyi nasıl hizmet verebilecekleri ve onların belediyenin destekleriyle refah seviyelerini nasıl artırabileceklerini anlattı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Aralık Cumartesi günü Samsun’da açılış programına katılacağının bilgisini veren Kalaycı, gelecek yıllarda geçmiş yıllardakilerden daha güzel çalışmalar olacağını söyledi.



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