Samsun’da kavga sırasında bir kişi bıçakla yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle’de husumetli oldukları belirtilen H.S. ile M.A. ve ağabeyi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.A. bıçakla H.S’yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri M.A. ve ağabeyini gözaltına aldı.

Yaralı Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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