Bafra Ovası kırmızılahana üretiminde ilk sırada yer alıyor

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SAMSUN (AA) - İLYAS GÜN - Türkiye'deki kırmızılahana üretiminin büyük bölümü Bafra Ovası'nda gerçekleştiriliyor.

Kızılırmak'ın taşıdığı alüvyonlarla oluşan, bereketli topraklara sahip Bafra Ovası, kışlık sebze üretimiyle de öne çıkıyor.

Toplamda 248 bin dekar alanda kışlık ve yazlık sebze üretiminin yapıldığı Bafra Ovası'nda kışın pırasa, lahana, turp, brokoli, kırmızılahana gibi sebzeler yetiştiriliyor.

Ovada 25 bin 500 dekar alanda üretimi yapılan kırmızılahanada 128 bin 195 ton rekolte bekleniyor.

Tarlada 3,5 ila 4 lira arasında alıcı bulan kırmızılahana, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

- Kırmızılahana üretiminin yüzde 63 Bafra Ovası'ndan

Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, AA muhabirine, Bafra ve Çarşamba ovalarının Türkiye'de sebze üretiminin en fazla yapıldığı yerler arasında olduğunu söyledi.

Samsun'da 2021 yılı ve 2022'nin 11 aylık döneminde 878 bin ton sebze üretimi yapıldığını belirten Sağlam, kentin Türkiye'de lahana üretiminde yüzde 34 ile birinci sırada yer aldığını vurguladı.

Bunu kapya biber ve karnabaharın takip ettiğini belirten Sağlam, "Kapya biber ve karnabaharda Türkiye'de ikinci sırada, turp ve brokoli üretiminde üçüncü sırada yer almaktayız. Türkiye'de 49 bin dekar alanda 200 bin ton kırmızılahana üretilmektedir. Sadece 25 bin 500 dekar alanda 128 bin ton kırmızılahana Bafra Ovamızda üretilmektedir. Kırmızılahana üretiminde ilk sırada yer alıyoruz. Türkiye'deki toplam kırmızılahana üretiminin yüzde 63'ü ilimizde yapılmaktadır." dedi.

Sağlam, kırmızılahana hasadının devam ettiğine dikkati çekerek, üreticinin pazar sorunu olmadığını, Bafra Ovası'nda yetiştirilen kırmızılahananın Akdeniz'den İstanbul'a, Karadeniz'in tamamından Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya kadar sevkiyatının yapıldığını sözlerine ekledi.

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı da ovada kırmızılahanada dönüm başına 5-6 ton rekolte beklediklerini söyledi.

Aşçı, "Verimli topraklara sahibiz. Bu tonajın üstünü de alabiliriz. Havaların soğuk gitmeye başlamasıyla birlikte verim ve kalite artmaktadır. Kırmızılahanayı genelde Adana, Mersin, Diyarbakır ve Van gibi şehirlerimize gönderiyoruz. Tarlada fiyatı 3,5 ila 4 lira arasında gidiyor. Fiyatlardan memnunuz." diye konuştu.

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