Samsun'da borsadan para kazanma vaadiyle dolandırıcılık iddiası

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SAMSUN (AA) - Samsun'da borsadan para kazanma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe veren 4 müşteki, şüpheli E.P'nin kendilerine "borsa işinden güzel para kazandıkları, Amerika bağlantılı çalıştıkları, kesinlikle riskin olmadığı, verdikleri para karşılığında yüzde 8 kar payı kazanacakları" yönünde beyanları üzerine bir miktarı elden bir miktar banka üzerinden toplamda 1 milyon 640 bin lira vererek dolandırıldıkları iddiasıyla şikayette bulundu.

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, müştekilerin ifadeleri doğrultusunda belirlenen şüpheliler E.P, eşi A.P. ile akrabaları E.P, E.P, İ.P. ve T.P. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin iş yerinin tespiti ve banka hesaplarının incelemesi istendi.

Ayrıca, aynı şikayetle 3 müştekinin daha beyanı soruşturma dosyasına eklendi.

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