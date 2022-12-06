Samsun'da tramvayın çarptığı kişi hayatını kaybetti

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SAMSUN (AA) - Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde tramvayın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Vatman G.D'nin kullandığı tramvay, Kılıçdede Mahallesi Belediyeevleri istikameti viyadük bitiminde yerde yatar vaziyetteki Tuncay Boğa'ya (23) çarptı.

Vatmanın haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Boğa, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tramvay yolundaki elektrik tellerinin kesildiğini tespit eden polis ekipleri, Boğa'nın yanında balta ve bıçak buldu.

Vatman, ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü.

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