Samsun ve Rize'de "Silindir Operasyonu" kapsamında 6 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Organize suç örgütlerine yönelik 50 ilde başlatılan Silindir Operasyonu kapsamında Samsun ve Rize'de 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütlerine ve silah ticareti yapan kişilere yönelik yürütülen Silindir Operasyonu kapsamında çalışma başlattı.

"Silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçuna yönelik Samsun ve Rize illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında, 8 şüpheliden 6'sı yakalandı.

İki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 2 tabanca, 83 tabanca fişeği, 12 kurusıkı tabanca, ekstazi hap ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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