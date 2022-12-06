Havza'da hükümet konağı binasının yıkımına başlandı

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SAMSUN (AA) - Havza ilçesinde depreme dayanıksız olduğu için tahliye edilen hükümet konağı binasının yıkımına başlandı.

İlçede 1979 yılında inşa edilen ve Havza Hükümet Konağı olarak hizmet veren yapının depreme dayanıksız olduğu ve ekonomik ömrünü doldurduğu için yıkımına karar verildi.



İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının talimatı ile bina 2021 yılında tahliye edildi.

Bir süredir boş olan eski binanın yıkım çalışmalarına başlandı.

Yıkım işleminin ardından, ihale süreci sonrası aynı yere yeni hükümet konağı binasının inşa edileceği öğrenildi.

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