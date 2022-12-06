Kavak Kaymakamı Faruk Atar güreşçilerin antrenmanlarını izledi

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SAMSUN (AA) - Kavak Kaymakamı Faruk Atar, Yaşar Doğu Güreş Spor Salonu'nu ziyaret etti.

Kavak Güreş Eğitim Merkezi antrenörleri Ufuk Kaya ve Sadık Başkaya'dan güreş eğitim çalışmaları hakkında bilgi alan Atar, bir süre güreşçilerin antrenmanlarını izledi.

Kaymakam Atar, antrenman sonrası bir araya geldiği güreşçilerin talep ve sorunlarını dinledi.

Güreşçilere başarı dileyen Kaymakam Atar, şunları kaydetti:



"Dünya, olimpiyat, Avrupa ve Balkan güreş şampiyonalarında bazı güreşçilerimiz derece yaptı. Onların başarısından ziyadesiyle memnun kaldık. Başarılarınızın devamını diliyorum. İlçemizde devletimiz yaptığı spor tesisleri ile sizlere güzel bir çalışma ortamı hazırladı. Ne mutlu. Bu tesislerin de kıymetini bilelim. Eskiden böyle spor salonları yoktu. Güreşçilerimiz kendilerini harmanlarda, çayırlarda yetiştirmiş. Sizlere dünya ve olimpiyat şampiyonumuz, ünlü güreşçimiz Yaşar Doğu'yu rehber edinmenizi öneriyorum. Spor elbette güzel. Ama sporunuzu yaparken aman derslerinizi ihmal etmeyin."



Atar, sporculara kapısının her zaman açık olduğunu vurguladı.





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