Tirit sezonuyla birlikte Havza'da kaz satışları başladı

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SAMSUN (AA) - Havza ilçesinde tirit sezonuyla birlikte canlı ve temizlenmiş kazlar pazarda yerini almaya başladı.

Kaz etinden yapılan tirit, bölgenin vazgeçilmez kış lezzeti olarak öne çıkıyor.

İlçe pazarında satışa sunulan kazların fiyatı ağırlığına göre 250 lira ile 500 lira arasında değişiyor. Temizlenmiş kazın kilo fiyatı ise 120 lira.

Kaz satıcısı Tolgahan Altınok, havaların soğumasıyla birlikte kaza olan talebin de arttığını söyledi.

Altınok, "Ben canlı veya kesilmiş ve temizlenmiş kaz satıyorum. Temizlenmiş kazın kilosu 120 lira. Ortalama 350-400 liraya temizlenmiş iyi bir kaz alabilirsiniz. Şubat ayına kadar bu yoğunluk devam eder." dedi.

Altınok, besili kazın kanatlarının alt kısmı ve göğüs kısmının yağlanmış olması gerektiğini belirtti.

Pazardan kaz satın alan vatandaşlar ise kaz fiyatlarının geçen yıla göre çok artmadığını belirterek fiyatlardan memnun olduklarını dile getirdi.





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