Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Ersoy çiftçileri ÇKS kayıtları için uyardı

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SAMSUN (AA) - Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, 1 Ekim'de başlayan 2023 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) destek başvurularının 31 Aralık 2022'de sona ereceğini hatırlatarak, çiftçileri mağdur olmamaları için ÇKS kayıtlarını güncellemeleri konusunda uyardı.

Ersoy, yaptığı açıklamada, çiftçilerin mağduriyet yaşamamaları adına e-Devlet üzerinden, işlemlerini yapan çiftçilerin de ziraat odalarına giderek kayıt güncellemesi yapmaları gerektiğini belirtti.



Pasif üye durumuna düşen üyelerin, üyeliklerinin askıya alınacağını ifade eden Ersoy, kanunla tanınan devlet desteklemelerinden de yararlanmalarının söz konusu olamayacağını vurguladı.

Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, şunları kaydetti:



"Buna göre, çiftçilik yapan ve odaya kayıtlı olan üyelerimizin, mağdur olmaması, bu yıl içinde beyan vermeyen, üyeliğini güncellemeyen ve artık pasif üye durumuna düşen üyelerimizin Ziraat Odamıza gelerek üyelik durumlarını kontrol etmeleri mağduriyet yaşamamaları için üyeliklerinin aktif olduklarını kontrol etmeleri gerekmektedir. Pasif üye durumundaki üyelerimizin listesi muhtarlarımıza ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze teslim edilmiştir. Aktif üye olup olmadığınızı Ziraat Odamızdan kontrol edebilirsiniz."

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