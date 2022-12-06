Samsun'da biyolojik arıtma ile çevre kirliliğinin önüne geçilecek

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SAMSUN (AA) - Samsun'da "İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Kolektör Hattı" projesiyle Yeşilırmak Nehri'ndeki kirliliğin önüne geçileceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çarşamba ilçesinde yapımı devam eden İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Kolektör Hattı Projesi'nin yüzde 97'sinin tamamlandığı belirtildi.

Yüzde 86'sını Avrupa Birliği'nin finanse ettiği projenin 2023 yılında hizmete gireceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tesisin, atık suların tamamını Avrupa Birliği standartlarında arıtacağını vurguladı.

Arıtıldıktan sonra çevreye zararsız hale getirilen atık suların Yeşilırmak Nehri'ne deşarj edileceğine işaret eden Demir, şunları kaydetti:



"Tesis faaliyete geçtiğinde günlük 15 bin 500 metreküp atık su arıtılabilecek. Bu tesis Çarşamba ilçesinin tüm atık suyunu bertaraf edip nehirdeki tüm kirlilik riskini ortadan kaldıracak.

Amacımız, Samsun'u her alanda örnek gösterilen şehir konumuna getirmek. Bu noktada özellikle çevre ile ilgili çalışmalarımıza büyük bir özenle ve gayretle devam ediyoruz. Avrupa Birliği standartlarında çıkış suyu kalitesi sağlayan, ultraviyole dezenfeksiyon sistemine sahip tesis, teknolojinin ulaştığı en son gelişmeler ışığında inşa edildi. Hedefimiz kentimiz genelinde atık su sorununu tamamen çözüp, gelecek kuşaklara sorunsuz, temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak."

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