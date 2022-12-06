Samsun'da öğretmen ve öğrencilerin aldığı tekerlekli sandalyeler engellilere dağıtıldı

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SAMSUN (AA) – Samsun'da 'Engelleri Paylaşarak Aşıyoruz" projesi kapsamında öğretmen ve öğrencilerin aldığı 4'ü akülü 21 tekerlekli sandalye engellilere dağıtıldı.

Terme Kır Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle 'Engelleri Paylaşarak Aşıyoruz' kampanyası başlattı. Kampanya çerçevesinde alınan 4'ü akülü 21 tekerlekli sandalye ihtiyaç sahibi engellilere hediye edildi.

Okulda düzenlenen sandalye dağıtım törende projenin koordinatörlüğünü yapan öğretmen Ebru Erdoğan, projeye öğretmen ve öğrencilerin katkı sağladığını ve bu sayede 4'ü akülü 21 tekerlekli sandalye aldıklarını anlattı.

İhtiyacı olan insanlara yardım etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Erdoğan, "Gerçekten çok güzel bir duygu, heyecan verici. Çok yorulduk, çocuklarımızla çok eğlendik. Empati yaptık. Yardımlaşmanın ne demek olduğunu bu projeyle çocuklarımız çok iyi anladı. Öğrencilerimin hepsine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Projede yer alan 11. sınıf öğrencisi Binnur Yüksel ise, "Projeye başladığımızda çok heyecanlıydık. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Yüzleri, güler görmek için uğraştık. Çabaladık, yorulduk, okullarımızı gezdik. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sonucunda hem biz hem onlar kazandı. Başardık." ifadesini kullandı.

Törene Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan, Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse ve engelliler katıldı.

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