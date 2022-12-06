Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül muhtarlarla buluştu

SAMSUN (AA) - Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, muhtarlarla istişare toplantısı düzenledi.

AK Parti Salıpazarı İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Akgül, muhtarları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Aralık'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenleyeceği mitinge davet etti.

Türkiye'nin 20 yıl önceki Türkiye olmadığını belirten Akgül, "Artık Türkiye dünyada söz sahibi olan bir ülke. Önümüzde bir 2023 süreci var. Bizim Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Türkiye'yi bir dönem daha bu emin ellerle beraber yönetmemiz lazım. Çünkü bunca kazanımı, bunca birikimi heba etme şansımız yok. Bunun içinde hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkmalıyız. O nedenle 10 Aralık Cumartesi Samsun’da düzenlenecek miting bizim için son derece önemli. O gün rekor bir katılımla üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz." dedi.

Toplantıya, ilçedeki muhtarlar katıldı.

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