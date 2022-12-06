Salıpazarı'nda Türk sanat müziği konseri verildi

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SAMSUN (AA) - Salıpazarı ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Türk sanat müziği konseri verildi.



Şef Furkan Arslan eşliğinde gençlik korosu, Salıpazarı Spor Salonu'nda sevilen Türk sanat müziği eserlerini seslendirdi.

Salıpazarı Kaymakamı Burak Öz, koro üyelerine teşekkür etti.

Konseri, Kaymakam Öz'ün yanı sına İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Kuruçelik, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Sağlam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yaşar Ertan ve vatandaşlar dinledi.



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