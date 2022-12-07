Üniversitede akademisyen atölyede enstrüman ustası

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SAMSUN (AA) - VEYSEL ALTUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Arif Türker Gündoğdu, aynı zamanda atölyesinde saz, tambur, keman gibi enstrümanlar yapıyor.

Gündoğdu, Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki derslerinde öğrencilerine enstrümanların genel özelliklerini anlatarak, iyi bir enstrümanın incelikleri hakkında bilgi veriyor.

Enstrüman ustası olan 78 yaşındaki babası Türkay Gündoğdu'nun atölyesinde, ortaokul çağlarında enstrüman yapımını öğrenmeye başlayan, bu konuda üniversite eğitimi de alan Gündoğdu, atölyesinde yaptığı keman, çello, tambur, kanun, gitar, klasik kemençe gibi yaylı ve mızraplı çalgıları zaman zaman öğrencileriyle ve akademisyen arkadaşlarıyla test ediyor.

Gündoğdu, AA muhabirine, yaklaşık 25 yıldır akademisyen olduğunu, bunun yanı sıra atölyesinde baba mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapımı Bölümü mezunu olduğunu belirten Gündoğdu, "Rahmetli Cafer Açın hocamızın öğrencisiyim. Onun kurduğu bir bölümdür Çalgı Yapımı Bölümü, Türkiye'de bu işi akademiye taşıyan insandır. Onun sayesinde akademik eğitim de aldık, sonrasında akademik ortamda çalışma şansımız oldu." diye konuştu.

Çocukluğunun atölye ortamında geçtiğini dile getiren Gündoğdu, "Yedi yaşımdan itibaren bağlama çalma hevesim oldu. On üç yaşında babamın atölyesine gidip gelmeye başladım. Oyuncak saz yaparak başladım. Sonra küçük sazlar, sonrasında büyüklere doğru bir yolculuk ve halen de devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Uzun bir süre klasik gitar, keman ve klasik kemençe yaptığını anlatan Gündoğdu, tambura olan ilgisi dolayısıyla son yıllarda bu alanda yoğunlaştığını vurguladı.

Tamburun hassas bir saz olduğunu, uzun saplı ve büyük bir enstrüman olması nedeniyle akortla ilgili sorunları olduğunu ifade eden Gündoğdu, şunları aktardı:



"Tambur sazını biraz geliştirmek, akortla ilgili sorunlarını çözmek, uzun ömürlü olması için çalışmalar yaptım. Tamburun hem sap güçlendirmesi hem de gövdedeki esnek yapısını güçlendirmek açısından mevcutta olmayan bazı parçalar ekledim. Onunla beraber sazın akort dengesi ve uzun ömürlülüğü arttı."

- "Sorunlu bir enstrümanla eğitim olmaz"

Müzik eğitiminde enstrümanın sorun çıkarmaması ve eğitimin kesintiye uğramamasının öğrenci için çok önemli olduğunu bildiren Gündoğdu, şöyle devam etti:

"Sazı çocukların elinde daha rahat hale getirmek amacımız. Sorunlu bir enstrümanla eğitim olmaz. Akort sorunu olan bir enstrümanla eğitim olmaz. Aynı zamanda sazın sürekli yapımcıya tamire gitmesi öğrencinin eğitimini aksatıyor. O yüzden bu ihtiyacı hissettim çünkü çok sorun çıkarabilen bir enstrümandı tambur. Diğer enstrümanlarda da aynı şey geçerli ama tambura özel bir çalışma yapıyorum şu an. Bunu kanıtlamamız için daha çok tambur üretip öğrenci arkadaşlarımıza vermemiz gerekiyor."

Enstrüman yapımının zahmetli ve uzun mesai gerektiren bir iş olduğunu vurgulayan Gündoğdu, "Müzik aleti üretmek belki kolay görünebilir. İşin nüans boyutunda çok çalışmak gerekiyor. Hem ağaç seçimi hem de ayrıntı çalışmak, montajı, ölçüleri bunlar çok uzun yıllar çalışma gerektiren, ustanın yanında çalışılması gereken bir süreç." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sorunlu bir enstrüman seçtiyseniz sizi sazdan soğutur"

Enstrüman seçiminin çok önemli olduğunun altını çizen Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Başlangıç seviyesinde müzik aleti eğitimi alan bütün arkadaşların sazı doğru seçmeleri gerekiyor ki onlara zorluk çıkartmasın. Sazın hatalarından dolayı kendilerinin yapamadıklarını hissetmesinler. Enstrüman doğru seçilirse sizi rahat öğretir. İleriye daha hızlı götürür. Sorunlu bir enstrüman seçtiyseniz sizi sazdan soğutur. Yapabileceğiniz çalışmaları yaptırtmaz. O yüzden bizim tavsiyemiz başlangıç seviyesinde de kaliteli enstrümana ulaşmayı amaçlasınlar. En azından bilen bir arkadaşıyla çalınabilir bir enstrüman almaya çalışsınlar. Eğitim sürecinde özellikle yıllar boşa geçmesin. Kaliteli enstrüman size zaman kazandırır."

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