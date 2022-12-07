Salıpazarı ilçesinde arıcılık kursu açıldı

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SAMSUN (AA) - Salıpazarı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi, Ziraat Odası Başkanlığı ve Yerel Eylem Grubu Derneği iş birliğiyle arıcılık kursu açıldı.



Salıpazarı Ziraat Odası Konferans Salonu'nda devam eden kursa 8'i kadın 68 kursiyer katılıyor.



Ziraat Odası Başkanı Ziraat Mühendisi Zafer Ersoy'un verdiği kurs hafta içi günde üç saat ve toplamda 84 saat olarak planlandı.

Arıcılık kursunda, arı ırkları, balın tanımı, bileşimi ve üretimi, arı yetiştirme teknikleri, arı ürünleri, polen propolis, arı sütü, kaliteli bal üretiminde flora, arıcılıkta ilkbahar ve sonbahar bakımı, arı hastalık ve zararlıları gibi konularda eğitim veriliyor.

Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Ersoy, kursa ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, "Arıcılarımızın eğitimli olmasını çok önemsiyoruz. Kursiyerlerimize arı ırkları, balın tanımı, bileşimi ve üretimi, arı yetiştirme teknikleri, arı ürünleri, polen propolis, arı sütü, kaliteli bal üretiminde flora, arıcılıkta ilkbahar ve sonbahar bakımı, arı hastalık ve zararlıları gibi konularında eğitim veriyoruz. Bugün de arıcılık konusunda uzman olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Ali Korkmaz'ı değerli bilgilerini bizimle paylaşması için davet ettik. Kendisine çok teşekkür ediyorum." dedi

Kursun sonunda başarılı olan kursiyerlere Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından "Arı Yetiştiriciliği" sertifikası verilecek. ​​​​​​​

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