19 Mayıs ilçesinde öğrenciler yöresel pazar etkinliği yaptı

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SAMSUN (AA) - 19 Mayıs ilçesinde yöresel pazar etkinliği yapıldı.



19 Mayıs İmam Hatip Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmenleri öncülüğünde 5. ve 6. sınıf öğrencileriyle yapılan "Ailemle Üretiyorum" Projesi kapsamında okul bahçesinde yöresel pazar etkinliği gerçekleştirildi.



Pazarda, öğrencilerin aileleriyle birlikte ürettikleri karalahana, marul, Trabzon hurması, fındık, maydanoz, yeşil soğan gibi ürünler satışa sunuldu.



19 Mayıs İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet Kafkas, "Projeyi hayata geçirmekteki amacımız öğrencilerimize alın terinin, üretmenin, helal kazancın, ticaretin önemini kavratarak tarım bilinci ve üretme bilinci oluşmuş nesiller yetiştirmektir." ifadelerini kullandı.



Yöresel pazar etkinliğinin nisan ayında diğer sınıflarla tekrar gerçekleştirileceği aktarıldı.

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