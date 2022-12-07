Samsun'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir kıraathane önünde oturan S.T. ve F.Ç'yi 15 Kasım'da silahla yaralayan Ö.K.K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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